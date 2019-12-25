В квартире на Маршала Казакова петербуржец изнасиловал жительницу Астраханской области

Изнасилование было совершено после совместного распития спиртных напитков.

В Петербурге мужчина изнасиловал жительницу Астраханской области. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 25 апреля обратилась жительница Петербурга Н. Она рассказала, что 25 апреля 03:30 в квартире дома по улице Маршала Казакова неизвестный мужчина после совместного распития спиртных напитков изнасиловал её 33-летнюю дочь, жительницу Астраханской области.

"По горячим следам" по подозрению в совершении указанного преступления задержан 33-летний петербуржец.

Позже из больницы № 26 поступила телефонограмма о том, что 25 апреля в 07:00 самостоятельно обратилась пострадавшая. Она с ушибами мягких тканей верхних и нижних конечностей, ушибом передней брюшной стенки, ушибами передних боковых поверхностей шеи после оказания медицинской помощи была отпущена.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе в Ленобласти мужчина изнасиловал знакомую с применением силы. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. У нее диагностировали гематому головы, поверхностную травму туловища, нижних конечностей.

Фото: Piter.TV