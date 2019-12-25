"Россети Ленэнерго" прокомментировали нарушения со стороны организации на улице Новоселов

Работы были неотложными. Сейчас они уже завершились.

В пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго" прокомментировали претензии Государственной административно-технической инспекции к проведению работ на улице Новоселов. Накануне там зафиксировали "грубейшие нарушения", штраф за которые может составить от 100 тыс. до 600 тыс. рублей.

Как узнал Piter.TV, у дома №59/3 специалисты "Ленэнерго" вели неотложные работы по восстановлению кабельной линии 0,4 кВ. Она была повреждена абонентом во время земляных работ. Электричество у потребителей не отключали.

На данный момент замечания со стороны ГАТИ уже устранили, работы завершились. В организации принесли извинения за доставленные неудобства. Напомним, зону работ не оградили, что могло быть небезопасно для пешеходов.

Фото: VK / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга