  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Россети Ленэнерго" прокомментировали нарушения со стороны организации на улице Новоселов
Сегодня, 16:35
101
nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

"Россети Ленэнерго" прокомментировали нарушения со стороны организации на улице Новоселов

0 0

Работы были неотложными. Сейчас они уже завершились.

В пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго" прокомментировали претензии Государственной административно-технической инспекции к проведению работ на улице Новоселов. Накануне там зафиксировали "грубейшие нарушения", штраф за которые может составить от 100 тыс. до 600 тыс. рублей. 

Как узнал Piter.TV, у дома №59/3 специалисты "Ленэнерго" вели неотложные работы по восстановлению кабельной линии 0,4 кВ. Она была повреждена абонентом во время земляных работ. Электричество у потребителей не отключали. 

На данный момент замечания со стороны ГАТИ уже устранили, работы завершились. В организации принесли извинения за доставленные неудобства. Напомним, зону работ не оградили, что могло быть небезопасно для пешеходов. 

Фото: VK / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга

Теги: гати, кабельная линия, ленэнерго, электричество
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии