ГАТИ выявила грубейшие нарушения при работах ПАО "Россети Ленэнерго" в Невском районе

Штраф может составить до 600 тыс. рублей.

Государственная административно-техническая инспекция зафиксировала грубейшие нарушения при проведении работ на улице Новоселов, 59/3. Подрядчик не установил временные ограждения, которые бы обеспечили безопасный проход пешеходов.

Рядом находится лицей и два детских сада. Работы проводило ПАО "Россети Ленэнерго". За нарушение организации может грозить штраф в размере от 100 до 600 тыс. рублей.

С начала года "Россети Ленэнерго" оштрафовали на 12,7 млн рублей за систематические нарушения Правил благоустройства.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд оштрафовал ЖКС №1 Петроградского района за несогласованные работы в Доме А.Н. Винцель.

Видео: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга