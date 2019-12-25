Суд оштрафовал ЖКС №1 Петроградского района за несогласованные работы в Доме А.Н. Винцель

Суд оштрафовал организацию на 100 тыс. рублей.

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал ООО "Жилкомсервис №1 Петроградского района" на 100 тыс. рублей за совершение правонарушения по ч.1 ст.7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации). Об этом в понедельник, 31 мая, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В ходе проверки, которая проводилась 20 января этого года, было выявлено, что "ЖКС №1 Петроградского района" нарушил требования сохранения, использования и охраны здания, которое является объектом культурного наследия – Дом А.Н. Винцель.

Так, у ЖКС отсутствовало разрешение комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и согласованная проектная документация на выполнение работ по установке радиатора отопления у входной двери, а также на работы по устройству двух отверстий квадратного сечения в стене лестничной клетки на уровне 5 этажа.

В пресс-службе отметили, что законный представитель ЖКС №1 Петроградского района не явился на судебное заседание, а также не направил защитника.

Ранее мы писали, что за прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов почти на 6 млн. рублей.

Фото: Piter.tv