За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов почти на 6 млн. рублей

В Петербурге 15 организаций были оштрафованы за самовольные производственные работы, нарушение культуры производства работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий.

За прошедшую неделю Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) начислила организациям штрафов на 5 миллионов 910 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 27 мая.

В Петербурге 15 организаций были оштрафованы за самовольные производственные работы, нарушение культуры производства работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий. Таким образом, за ненадлежащее содержание территорий оштрафованы несколько компаний.

ОАО "РЖД" получило штраф на сумму 240 тыс. рублей за размещение охранной будки, шлагбаумов, бетонных полусфер, парковочных столбиков, паркоматов без согласования с комитетом по градостроительству и архитектуре города.

ООО "Перекресток-2000" оштрафованы на 300 тыс. рублей за самовольную пристройку, а также за нарушения в уборке территории.

Инспекция также оштрафовала АО "Беатон" на 200 тыс. рублей за загрязнение покрытия 2-го Верхнего переулка бетонной смесью и грунтом.

На 110 тыс. рублей было оштрафовано ООО "Стандарт+" за самовольное размещение ограждения, а также за плохое содержание этого же самого ограждения.

АО "РЕДУТ" оштрафовали на сумму в размере 90 тыс. рублей также за повторное самовольное размещение павильона.

Также ГАТИ оштрафовала несколько организаций за нарушения правил благоустройства при производственных работах. В этот список вошли несколько организаций города.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" оштрафовали на 470 тыс. рублей за производственные работы по строительству водопроводных сетей под видом аварийных работ. Кроме того, на Звенигородской улице отсутствовало ограждение зоны производства.

ООО "АВК-Инвест" было оштрафовано на 300 тыс. рублей. Компания не разместила временные ограждения за границами земельного участка.

ГАТИ также отштрафовала ООО "СК С.Э.Р. Санкт-Петербург" на 290 тыс. рублей за необеспечение безопасного прохода для пешеходов.

ООО "Корпорация "ЛЭК ИСТЕЙТ" оштрафовали на 270 тыс. рублей за самовольное создание временного въезда-выезда.

ООО "Спецстрой" было оштрафовано на 210 тыс. рублей за вынос грязи из зоны производства работ, а также за грязь на самом производстве.

На 150 тыс. рублей ГАТИ оштрафовала ООО "Светосервис-СПб" за необеспечение безопасного прохода для местных жителей, а также за отсутствие ограждения зоны производства.

АО "Арсенал-1" оштрафовали на 120 тыс. рублей также за частичное отсутствие ограждения зоны производства.

Также ещё три организации были оштрафованы за неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий в надлежащем состоянии. В этот список вошли ООО "Картман и Брофловски" на 600 тыс. рублей, ООО "Леноблтранс" на 270 тыс. рублей и ООО "Советская звезда" на 250 тыс. рублей.





Ранее мы писали, что петербургские службы переходят на усиленный режим работы в связи с ПМЭФ.

Фото: ВКонтакте / ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга; Piter.tv