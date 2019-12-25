Петербургские службы переходят на усиленный режим работы в связи с ПМЭФ

К тому же в аппарат вице-губернатора необходимо будет доложить о графике дежурств.

В Петербурге жилищно-коммунальные службы и шесть районных администраций города переходят на усиленный режим работы. Об этом в среду, 26 мая, сообщили в аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко.

Известно, что вице-губернатор провёл контрольный выезд по маршрутам проведения XXIV Петербургского международного экономического форума. Бондаренко проверил качество подготовки коммунальных служб и районных администраций к проведению форума.

Маршрут проходил в Центральном, Адмиралтейском, Московском, Пушкинском, Кировском и Фрунзенском районах города. Вице-губернатор отметил в районах незаконную рекламу и граффити. Также он попросил в срочном порядке устранить неполадки до начала форума. Кроме того, Бондаренко потребовал дополнительно проверить причалы водного транспорта частных арендаторов.

Так. с 26 мая этого года все службы города должны перейти на усиленный режим работы. К тому же в аппарат вице-губернатора необходимо будет доложить о графике дежурств.

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Фото: Piter.tv