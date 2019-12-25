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Петербуржцам рассказали, можно ли заразиться "кровяной болезнью" от бананов
Сегодня, 15:36
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, можно ли заразиться "кровяной болезнью" от бананов

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Речь идет о фруктах с красно-коричневыми пятнами.

Бананы с красно-коричневыми пятнами не могут нанести вред человеку или животному. Так называемая "кровяная болезнь" опасна только для самого фрукта. Об этом рассказали телеканалу "Санкт-Петербург" в пресс-службе Россельхознадзора.

При этом эксперты предупредили, что пораженным болезнью бананом, как и любым другим испорченным или гнилым продуктом, можно отравиться из-за выделяемых микроорганизмами токсинов. Однако самими бактериями заразиться невозможно.

"Кровяную болезнь" у бананов вызывает бактерия, поражающая сосуды фрукта. Плоды начинают гнить, на них появляются пятна.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать спелую дыню.

Фото: pixabay.com

Теги: бананы, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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