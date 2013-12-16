В Роскачестве рассказали, как выбрать спелую дыню

Есть ее лучше в первой половине дня.

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать спелую дыню. Рекомендациями делятся РИА Новости.

По словам специалистов, спелую дыню можно распознать по характерному дынному аромату. На запах также стоит обратить внимание, чтобы понять, не переспела ли дыня. У перезрелого плода появляется "винный" аромат.

Корочка у спелой дыни слегка проминается при нажатии. Но если вмятина остается, то, скорее всего, дыня переспела. На поверхности плода должны четко прорисовываться сеточка или полосы – если их наличие характерно для данного вида. По звуку шлепка или стука дыни обычно не выбирают. Однако у спелой должен быть звук глухим.

В дыне содержится достаточно много глюкозы, поэтому есть ее лучше в первой половине дня, например, на второй завтрак или после обеда. Оптимальная порция за один прием составляет 200-300 г. Эксперты предупредили, что злоупотреблять дыней не стоит – она богата клетчакой и может иметь слабительный эффект.

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