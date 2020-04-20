В Россельхознадзоре опровергли возможность передачи коронавируса от животного к человеку

Инфекция может передавать от животного к животному.

Коронавирус не передается от животного к человеку. Такое заявление сделал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков, перед Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По мнению специалиста, COVID-19 на данный момент передается от человека к человеку. Однако, несмотря на это, хозяевам стоит мыть лапы своих питомцев после прогулки, а также руки после контактов с животными.

Также лабораторные исследования показали, что друг друга могут заражать животные. В скором времени в России будут опробованы 10 тыс. тест-системы, которые будут выявлять наличие COVID-19 у зверей. Исследования будут проводиться в подведомственных Россельхознадзору лабораториях по всей стране.

Константин Савенков предупредил россиян о том, что к коммерческим предложениям частных клиник протестировать животных на наличие заболевания стоит относиться с настороженностью. Есть вероятность, что они проверяют животных на другие виды коронавируса. На данный момент их около 40.

Ранее Piter.TV показал, как белая медведица проводит время на самоизоляции.

Видео: информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом