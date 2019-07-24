Росприроднадзор: в России может произойти второй "экологический Чернобыль"

В Иркутской области на химическом заводе может прорвать скважину.

В Росприроднадзоре предупредили, что если на одном из химических предприятий Иркутской области не произвести рекультивацию, то в России может произойти экологическая катастрофа, схожая по масштабам с чернобыльской. Об этом сообщила газета "Известия"

Это предприятие "Усольехимпром", где делают хлор и другую химию. Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии, так как собственники бросили его. Рядом с заводом течет река Ангара, если на предприятии прорвет скважину, будет загрязнена вся вода.

Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль. Светлана Радионова, глава Росприроднадзора

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Видео: YouTube/ ОАО "Гомельский химический завод"