Не будет пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии.

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии осложнений у привитых от COVID-19. С заявлением выступил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов.

По его словам, привитые от коронавируса могут им заразиться, при этом течение болезни будет лёгким, осложнений не будет.

Это ключевой фактор. Ни от одной инфекции нет защиты на 100%. Александр Горелов, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Если после вакцинации человек заразится коронавирусом, то у него не будет тяжёлых последствий в виде пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии.

Горелов призвал надевать маски и соблюдать социальную дистанцию даже при вакцинации, так как это позволит избежать заражения. Без этого человек рискует получить большую дозу вируса.

Ранее Меркель сообщила о продлении ограниченного локдауна в Германии.

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