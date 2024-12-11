В Роспотребнадзоре заявили о контроле над ситуацией с вирусом Кэмп-Хилл

Специалисты изучают распространение инфекции в Алабаме.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в нашей стране с выявлением нового вируса Кэмп-Хилл. Ранее эта инфекция была обнаружена на американской территории. Известно, что ученые в штате Алабама обнаружили новый вирус, принадлежащий к роду хенипавирусов. Инфекция получила название Кэмп-Хилл. Она была выявлена у четырех обыкновенных короткохвостых бурозубок, пойманных в 2021 году. Специалисты занимаются постоянным мониторингом санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и изучают существующие риски. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте профильного ведомства.

Специалисты на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски… Ситуация на контроле Роспотребнадзора. сообщение Роспотребнадзора

Сотрудники сферы здравоохранения не исключают, что что вирус Кэмп-Хилл способен заражать только мелких млекопитающих. Однако сейчас можно предположить, что различные хенипавирусы распространены на планете более глобально, чем считалось ранее. Для науки важно продолжит изучение вопроса для понимания дальнейшего потенциала распространения. В ГНЦ "Вектор" при Роспотребнадзоре разработаны лабораторные тест-системы для выявления хенипавирусов. Такая задача реализована с целью реагирования на возможные биологические угрозы.

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Фото: Piter.tv