Роспотребнадзор вынес предостережение «Водоканалу Санкт-Петербурга» из-за некачественной воды в Ломоносове

Это не первая претензия в адрес организации из-за качества воды в данном населённом пункте.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу направило предостережение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в связи с жалобами на неудовлетворительное качество холодной воды в жилом доме на улице Владимирская, 27, литер А, в Ломоносове. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Согласно обращению жильцов, вода поступает желтого цвета с осадком, оставляя на сантехнике желтый налет. Это нарушает требования Федерального закона №52 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", согласно которому питьевая вода должна быть безопасной по химическому составу, эпидемиологическим и радиационным показателям, а также иметь благоприятные органолептические свойства.

Ранее "Водоканал" уже получал предостережение из-за аналогичных проблем в доме №11 на улице Морская, где из кранов текла мутная коричнево-зеленая жидкость. Ведомство напоминает, что организации, отвечающие за водоснабжение, обязаны обеспечивать соответствие воды санитарно-эпидемиологическим нормам.

Фото: Водоканал Санкт-Петербурга