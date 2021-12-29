В Роспотребнадзоре разъяснили порядок тестирования сотрудников на COVID-19

Ведомство рекомендует компаниям со штатом менее 500 человек проводить тесты на ковид дважды в неделю.

Предписания Роспотребнадзора об организации работодателями тестирования сотрудников на коронавирус носят рекомендательный характер. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роспотребнадзор подготовил проект рекомендаций, согласно которому компаниям со штатом менее 500 человек предложили проводить тесты на ковид дважды в неделю, 500-1000 сотрудников – раз в неделю, а более тысячи работников – два раза в месяц.

Методические рекомендации Роспотребнадзора по организации тестирования сотрудников носят исключительно рекомендательный характер <…> Документ предназначен только для методической помощи бизнесу, не является обязательным к исполнению. из сообщения Роспотребнадзора

Ранее российские власти призвали работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в первую очередь на удаленку следует перевести россиян старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями. Для работающих очно сотрудников необходимо создать максимально безопасные условия труда, подчеркнул глава кабмина.

Фото: Piter.tv