Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу

Также премьер заявил о важности тестирования на ковид сотрудников, работающих очно.

Российские власти призвали работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу. Кроме того, следует обеспечить тестирование сотрудников, работающих очно, заявил в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина подчеркнул, в первую очередь на удаленку следует перевести россиян старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями. Для работающих очно сотрудников необходимо создать максимально безопасные условия труда, подчеркнул премьер.

Обращаюсь к работодателям: чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также он указал на важность бесперебойной работы системы обязательного медицинского страхования и первичного звена. По словам Мишустина, от этого фактора зависит успех борьбы с коронавирусной инфекцией. Ответственными за это премьер назвал власти субъектов страны.

Ранее мы сообщали, что правительство планирует выделить еще около 20 млрд рублей на закупку лекарств от COVID-19.

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