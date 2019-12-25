Эксперт назвала мифы, актуальные для сезона простуд.

В Роспотребнадзоре развеяли миф о чесноке и луке. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщила консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики Маргарита Провоторова.Эксперт отметила, что стоит включать данные продукты в рацион питания, но нельзя ожидать резкого укрепления иммунитета от их употребления. Она добавила, что иммунитет человека формируется из множества факторов, одним из которых является разнообразное здоровое питание. В нем должно быть достаточное количество белков, витамины, микроэлементы.

Очень большой миф, что чеснок, лимон и лук являются иммуномодуляторами. Это полезные продукты, их стоит включать в рацион, но не в качестве продукта, которые способен резко укрепить иммунитет Маргарита Провоторова, эксперт

Специалист добавила, что еще одним распространенным мифом для сезона простуд является необходимость получения аскорбиновой кислоты в виде лимонов, апельсинов и грейпфрутов. В Роспотребнадзоре добавили, что на самом деле аскорбиновая кислота не влияет на течение респираторной вирусной инфекции, а также не снижает риск заражения.

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