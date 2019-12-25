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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сахара можно есть детям
Сегодня, 19:39
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smirenny

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сахара можно есть детям

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В среднем человеку можно употреблять около шести ложек сахара в день.

В рамках празднования Дня защиты детей Роспотребнадзор напомнил, что здоровье детей и взрослых во многом зависит от питания и употребления сладкого в частности. 

Так, безопасная доза, которая не скажется на организме негативно, это шесть ложек в день. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Лучше всего приучить ребенка кушать полезный сахар – фрукты и сухофрукты, вместо того, чтобы кормить его конфетами и печеньем. Дело в том, что рафинированный сахар и сладости – источник быстро усваиваемых углеводов и большое их количество вредно для детей. Может появиться лишний вес и кариес. Также ребенок может привыкнуть к дозе сахара и отказаться есть несладкую пищу (овощи, фрукты, молочные продукты, мясо). 

Сахар повышает уровень глюкозы, а она, свою очередь, вызывает выделение инсулина, что усиливает аппетит. Также не стоит забывать про аллергию. 

Однако если ваш ребенок уже привык к сладостям, то приучите его к физической активности, в том числе на улице, и не забывайте про регулярную чистку зубов. 

Специалисты ведомства уверены, что у малышей до трёх лет сладкое из рациона питания лучше исключить.

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Фото: pixabay

Теги: доза сахара, роспотребнадзор, сахар, сахар детям
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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