В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сахара можно есть детям

В среднем человеку можно употреблять около шести ложек сахара в день.

В рамках празднования Дня защиты детей Роспотребнадзор напомнил, что здоровье детей и взрослых во многом зависит от питания и употребления сладкого в частности.

Так, безопасная доза, которая не скажется на организме негативно, это шесть ложек в день. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Лучше всего приучить ребенка кушать полезный сахар – фрукты и сухофрукты, вместо того, чтобы кормить его конфетами и печеньем. Дело в том, что рафинированный сахар и сладости – источник быстро усваиваемых углеводов и большое их количество вредно для детей. Может появиться лишний вес и кариес. Также ребенок может привыкнуть к дозе сахара и отказаться есть несладкую пищу (овощи, фрукты, молочные продукты, мясо).

Сахар повышает уровень глюкозы, а она, свою очередь, вызывает выделение инсулина, что усиливает аппетит. Также не стоит забывать про аллергию.

Однако если ваш ребенок уже привык к сладостям, то приучите его к физической активности, в том числе на улице, и не забывайте про регулярную чистку зубов.

Специалисты ведомства уверены, что у малышей до трёх лет сладкое из рациона питания лучше исключить.

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