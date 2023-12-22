Вещества, которые содержатся в грибах, способны разрушать раковые клетки.

В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам о пользе шампиньонов. Эти грибы должны входит в рацион людей, у которых есть проблемы с холестерином. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по городу.

В грибах содержится пантотеновая кислота (витамин В5), которая снижает уровень "плохого" холестерина. У людей, которые любят шампиньоны, снижается риск развития атеросклероза, а следовательно, инфарктов и инсультов.

Кроме того, грибы богаты селеном. Вещества, которые содержатся в продукте, способны разрушать раковые клетки. Также они являются хорошей профилактикой сахарного диабета.

В шампиньонах есть бета-глюкан – полисахарид, который снижает уровень сахара в крови и уровень инсулина после еды. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу

Однако шампиньоны можно есть далеко не всем. От них лучше отказаться людям, которые имеют панкреатит, гастрит и заболевания печени в острой фазе.

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