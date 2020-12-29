В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как вернуть некачественный товар

В петербургском Роспотребнадзоре рассказали о том, как можно вернуть некачественный товар. Отношения между продавцом и покупателем регулируются Гражданским кодексом, законом "О защите прав потребителей", Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденным постановлением Правительства РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Если потребитель обнаружил в товаре недостаток, который не был оговорен продавцом, он может:
потребовать заменить товар на товар этой же марки (модели и/или артикула) или товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 15 дней;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительно устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление;
потребовать возврат суммы, которая была заплачена за товар. Потребитель при этом возвращает товар с недостатками.
Потребитель должен обратиться к продавцу с письменной претензией. Документ составляется в свободной форме в двух экземплярах. Если претензию невозможно передать лично, то ее можно направить по почте. Почтовая квитанция (уведомление) будет служить доказательством того, что потребитель должным образом обратился в адрес продавца.
Если продавец отклонил предъявленные потребителем требования, то тот может обратиться в суд.
Ранее петербуржцам объяснили, кто должен платить за случайно повреждённый товар в магазине.
Фото: pixabay.com
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