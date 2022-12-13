В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, чем опасны песочницы

Часто в песочницы забираются собаки, кошки, грызуны и птицы, которые могут быть переносчиками инфекций.

В оспотребнадзоре Петербурга рассказали родителям, почему игры в песочнице не всегда безопасны. В песке живут бактерии и паразиты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Часто в песочницы забираются собаки, кошки, грызуны и птицы, которые могут быть переносчиками инфекций. Иногда животные испражняются на детской площадке, а потом закапывают свои фекалии. Их могут найти дети и подхватить гельминтов.

Кроме того, бактерии переживают в песке холод и жару. Так, в песочнице могут годами жить микобактерии туберкулеза. На старых обломках досок, которые обрамляют песочницу, иногда находят споры столбняка.

Родители обязаны следить за тем, чтобы малыши не тянули грязные руки в рот и мыли их после улицы и перед едой.

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