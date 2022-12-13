На Дальневосточном проспекте появится новый детский сад

В учреждении будет бассейн.

В Невском районе построят детский сад, рассчитанный на 200 детей. Он будет находится на Дальневосточном проспекте. Об этом сообщили в tg-канале "Правительство Санкт-Петербурга".

Госстройнадзор выдал разрешение на строительные работы. Объект появится около школы на 825 мест. Добавим, что учебное учреждение почти достроили.

В детском саду будет бассейн. Малыши смогут заниматься в музыкальном и физкультурном залах. Во время прогулок дети смогут поиграть на оборудованной площадке или позаниматься спортом на открытом воздухе.

До конца года власти планируют ввести 37 детских садов. Для родителей принципиальна шаговая доступность, поэтому здания строят около жилых домов.

Ранее на Piter.tv: более 600 петербургских семей получили выплаты на расселение "коммуналок".

Фото: Телеграм / Правительство Санкт-Петербурга