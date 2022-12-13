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Более 600 петербургских семей получили выплаты на расселение "коммуналок"
Сегодня, 15:30
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Более 600 петербургских семей получили выплаты на расселение "коммуналок"

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Город потратит на проект 3,9 млрд рублей. 

В Петербурге более 600 семей получили выплаты на расселение коммунальных квартир. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий в своем tg-канале.

В этом году материальную помощь получат 1,5 тыс. семей. Город потратит на проект 3,9 млрд рублей. 

Добавим, что размер социальной выплаты во втором квартале 2023 года сохранился. Каждый заявитель в составе одной семьи получит 1,19 млн рублей. Одиноко проживающему претенденту направляют 2,18 млн рублей.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти более 68 тыс. ветеранов получат выплаты в преддверии Дня Победы.

Фото: Pxhere

Теги: анатолий повелий, жилье, программа расселение коммунальных квартир санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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