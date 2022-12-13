В Ленобласти более 68 тыс. ветеранов получат выплаты в преддверии Дня Победы

По 10 тысяч рублей получат инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, ветераны боевых боевых действий.

Ко дню Победы ветеранам в Ленобласти выплатят по 10 и 5 тысяч рублей. Распоряжение уже подписал губернатор Дрозденко, рассказали в пресс-службе области.

Выплаты получат более 68 тысяч жителей. В 2023 году выплаты к празднику увеличились: в 2022 году были категории, которые получили по 3, 4 и 7 тысяч рублей.

По 10 тысяч рублей получат инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей, ветераны боевых боевых действий.

По 5 тысяч рублей получат вдовы военнослужащих, которые погибли во время войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также дети войны.

Ранее на трассах в Ленобласти и КАД собрали 26 тыс. кубометров мусора. Весеннюю "генеральную уборку" федеральных дорог и КАД планируют завершить до конца мая.

Фото: Piter.tv

