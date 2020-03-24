Академик РАН напомнил, что коронавирус может протекать двухволново.

В Роспотребнадзоре рассказали об иммунитете от коронавируса. Советник по научной работе ведомства Виктор Малеев объяснил, что доказанных данных о повторном заражении нет. Об этом специалист НИИ эпидемиологии ведомства академик РАН рассказал журналистам во время пресс-конференции. Эксперт считает, что вместо повторного заражения коронавирусом имеет место быть носительство вируса или двухволновое течение инфекции.

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Малеев не считает, что для человечества будет хорошим вариантом переболеть вирусом сейчас, чтобы сформировался коллективный иммунитет. Он заявил, что медика следует стараться предотвращать заболевания. В Роспотребнадзоре напомнили, что врачи еще не знают о всех последствиях перенесенной инфекции.

Виктор Малеев добавил, что даже при легком течение пневмонии нового типа сложно предугадать, как инфекция разовьется в итоге. Специалист добавил, что иммунитет у пациентов против коронавируса появляется, однако у всех он проявился по-разному.

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