В России разработали ингалятор, облегчающий лечение коронавируса

Аэрозоль подается непосредственно перед вдохом больного человека.

Российские ученые разработали ингалятор, способный облегчить лечение нового типа коронавируса. Об этом пишут РИА Новости.

В новом ингаляторе аэрозоль подается непосредственно перед вдохом больного человека. Благодаря этому лекарство не оседает в дыхательных путях, и эффективность лечения значительно увеличивается.

Разработчики заявили, что их ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19. В их числе препараты, снимающие бронхоспазм, муколитики для отхождения мокроты и антибиотики для антибактериальной терапии.

В настоящий момент разработка проходит испытания для госрегистрации. Стоимость такого ингалятора будет начинаться от трех тысяч рублей.

Ранее мы писали, что японское лекарство от коронавируса оказалось действеннее арбидола.

Видео: YouTube/TED-Ed