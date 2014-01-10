В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заболевания среди болельщиков Евро-2020 в Петербурге

Речь идет не о новой коронавирусной инфекции.

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия рассказала о случаях заболевания на Евро-2020, о которых достоверно известно. Разговор о последствиях проведения массовых мероприятий в период пандемии велся на площадке "Фонтанки.ру" в программе "Инсайд".

Один из болельщиков Евро был болен тропической малярией. Он прибыл из Нигерии. У другого гражданина одной из африканских стран был острый гастроэнтерит.

О том, как чемпионат Евро-2020 сказался на заболеваемости коронавирусом в Петербурге, сказать сложно, однако Чхинджерия напомнила, что любое массовое мероприятие может привести к всплеску заболеваемости. Тем, кто не хочет заболеть, их лучше не посещать и не забывать про маску. Также специалист прокомментировала ситуацию с финскими болельщиками, которые привезли с Евро в Петербурге домой коронавирус. Сотрудник Роспотребнадзора отметила, что нужно предъявить конкретные данные, имена, круг общения этого человека.

После "Алых парусов" роста заболеваемости среди подростков зафиксировано не было.

Фото: Piter.TV