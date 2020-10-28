Елена Андреева рассказала о статистике по зараженным в столичном регионе.

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в Москве. С соответствующей статистиков в Мосгордуме выступила глава столичного ведомства Елена Андреева. По ее данным, за сутки в городе выявлено 3670 новых случаев инфицирования. Это минимальный показатель с 8 октября.

Чиновница добавила, что за последние сутки медики госпитализировали в Москве около тысячи пациентов с инфекцией, до 10% - отправились в реанимацию. В крайне тяжелом состоянии находится около 3% поступивших, остальные - средней степени тяжести.

В среднем ежедневно врачи госпитализируют до 20 детей с COVID-19 по региону. С наступлением осени вырос процент зараженных школьников (13%). Только у 26-28% из них есть симптомы заболевания. Московский коечный фонд увеличен на 30%, делается около 675 тестов на каждые 100 тысяч населения.

Московский таксист похитил пьяную пассажирку и стал облизывать ей грудь.

Видео: YouTube / Московская городская Дума