Московский таксист похитил пьяную пассажирку и стал облизывать ей грудь

В Москве таксист воспользовался пьяным состоянием пассажирки и привез ее к себе домой для секса.
"МК" сообщает, что в понедельник днем в полицию обратилась 43-летняя москвичка. Женщина сообщила, что накануне была на дне рождения и сильно выпила. Для возвращения домой женщины вызвала такси, в котором уснула.
Проснулась женщина в чужой квартире, обнаженная в постели, а таксист вылизывает ей грудь. Женщина схватила одежду и убежала из квартиры, запомнив адрес.
Любвеобильным таксистом оказался 31-летний житель Кабардино-Балкарии.
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Фото:pixabay
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