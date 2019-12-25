  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Московский таксист похитил пьяную пассажирку и стал облизывать ей грудь
Сегодня, 10:36
161
MShaffter

Московский таксист похитил пьяную пассажирку и стал облизывать ей грудь

0 0

Полиция установила похитителя пьяной женщины.

В Москве таксист воспользовался пьяным состоянием пассажирки и привез ее к себе домой для секса.

"МК" сообщает, что в понедельник днем в полицию обратилась 43-летняя москвичка. Женщина сообщила, что накануне была на дне рождения и сильно выпила. Для возвращения домой женщины вызвала такси, в котором уснула.

Проснулась женщина в чужой квартире, обнаженная в постели, а таксист вылизывает ей грудь. Женщина схватила одежду и убежала из квартиры, запомнив адрес.

Любвеобильным таксистом оказался 31-летний житель Кабардино-Балкарии.

Ранее:В Москве таксист избил и изнасиловал клиентку, а затем украл паспорт и айфон

Фото:pixabay

Теги: московские новости, новости москвы, пьяная пассажирка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии