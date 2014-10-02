В Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о проверках в летних лагерях

Специалисты ведомства еще до начала работы лагерей оценили, готовы ли детские учреждения работать в условиях пандемии коронавируса.

Руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова сообщила "Петербургскому дневнику", что к началу летних каникул на территории Петербурга были организованы 164 летних оздоровительных учреждения. В основном речь идет об отрядах, созданных на базе школ. Их 155, еще девять лагерей находятся за городом.

Специалисты ведомства еще до начала работы лагерей оценили, готовы ли детские учреждения работать в условиях пандемии коронавируса. Санитарный контроль осуществляется и сейчас.

Организовано проведение проверок с лабораторным контролем в отношении всех лагерей, отметила Наталия Башкетова.

Ранее стало известно, что в МФЦ поступило 47 тысяч заявлений на путевки в летние детские лагеря.

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