В МФЦ поступило 47 тысяч заявлений на путевки в летние детские лагеря

Прием заявлений завершился 8-го августа.

В пресс-службе МФЦ Петербурга подвели итоги летней оздоровительной кампании. В общей сложности на получение путевок в детские лагеря было подано 47 тыс. заявлений.

Прием обращений на первую смену начался 19-го апреля 2021-го года. Для льготным категориям граждан полностью оплачивали путевки или компенсировали часть стоимости. На полную оплату стоимости путевок имеют право дети из многодетных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и лица, сопровождающие детей-инвалидов и другие. Таких заявлений было оформлено более 13,5 тыс. Частично стоимость компенсировали 33 тыс. работающих родителей с постоянной или временной регистрацией в Петербурге.

Сезон проходит не без происшествий. Так, например, из лагеря "Зеленый огонек" госпитализировали двух подростков с порезами, а лагерь "Мечта" работал без необходимого количества сотрудников.

Фото: Piter.TV