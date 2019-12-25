Из лагеря "Зеленый огонек" госпитализировали двух подростков

Девочки находятся под наблюдением врачей и психологов, их жизни ничто не угрожает.

Двух девочек 12 и 13 лет увезли в больницу из детского оздоровительного лагеря "Зеленый огонек" в деревне Мерево Лужского района области. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию в пятницу, 23 июля.

Вожатая обнаружила подростков в туалете и заметила на их руках порезы. Девочкам оказали медицинскую помощь штатные врачи лагеря. Медики "скорой" заявили, что здоровью девочек ничто не угрожает. Сейчас за пострадавшими присматривают врачи больницы и психологи. Родителей поставили в известность.

В прокуратуру двух регионов и в администрацию района направили соответствующую об инциденте информацию. Следственное управление СК РФ по Ленинградской области проводит доследственную проверку. Ситуация находится на особом контроле комитета по образованию Санкт-Петербурга.

В лагерь девочки приехали по социальной путевке от Кировского района.

Лагерь работает в штатном режиме.

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Фото: Piter.tv