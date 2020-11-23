Во время летних каникул более 5 тысяч школьников устроились на работу в Ленобласти

В планах службы занятости трудоустроить еще 7000 подростков до конца года.

Служба занятости населения Ленинградской области сообщила об устройстве на работу более пяти тысяч несовершеннолетних, желающих заработать во время летних каникул. Еще большее количество - семь тысяч - ведомство планирует привлечь до конца года. Эти данные приводит пресс-служба областного правительства, поясняя, что таким образом подростки пробуют найти "любимое дело".

Среди специальностей, которыми овладевают дети, - подсобные рабочие на благоустройстве территорий, озеленители, демонстраторы одежды, промоутеры, упаковщики, экскурсоводы и официанты. Уточняется, что рабочее время занимает лишь первую половину дня, а во второй сотрудники службы занятости проводят с детьми тренинги, игры, занятия по профориентации и экскурсии.

Служба занятости преподносит детский труд как отличный способ приучить ребенка рационально расходовать и ценить заработанные самим собой деньги: при этом средний месячный доход ребенка с ежедневными 4-часовыми сменами составляет примерно 9000 рублей: 6 700 зарплата и 2250 - материальная поддержка от биржи.

Предприятиям, привлекающих на работу несовершеннолетних, также выплачивается дополнительная компенсация.

Ранее Ленобласть попала на второе место в рейтинге субъектов России с самой низкой безработицей.

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