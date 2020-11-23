Во время летних каникул более 5 тысяч школьников устроились на работу в Ленобласти

Служба занятости населения Ленинградской области сообщила об устройстве на работу более пяти тысяч несовершеннолетних, желающих заработать во время летних каникул. Еще большее количество - семь тысяч - ведомство планирует привлечь до конца года. Эти данные приводит пресс-служба областного правительства, поясняя, что таким образом подростки пробуют найти "любимое дело".
Среди специальностей, которыми овладевают дети, - подсобные рабочие на благоустройстве территорий, озеленители, демонстраторы одежды, промоутеры, упаковщики, экскурсоводы и официанты. Уточняется, что рабочее время занимает лишь первую половину дня, а во второй сотрудники службы занятости проводят с детьми тренинги, игры, занятия по профориентации и экскурсии.
Служба занятости преподносит детский труд как отличный способ приучить ребенка рационально расходовать и ценить заработанные самим собой деньги: при этом средний месячный доход ребенка с ежедневными 4-часовыми сменами составляет примерно 9000 рублей: 6 700 зарплата и 2250 - материальная поддержка от биржи.
Предприятиям, привлекающих на работу несовершеннолетних, также выплачивается дополнительная компенсация.
Ранее Ленобласть попала на второе место в рейтинге субъектов России с самой низкой безработицей.
Фото: Pixabay
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