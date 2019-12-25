В России число тяжёлых пациентов осенью не увеличилось.

В Роспотребнадзоре рассказали о мутации коронавируса. С заявлением выступил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии ведомства Александр Горелов. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, коронавирус мутирует, однако этот процесс затрагивает менее одного процента его генома. Из-за этого инфекция не становится тяжелее.

Имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус. Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Он подчеркнул, что у двух третий заболевших COVID-19 не проявляется никаких симптомов или заболевание протекает в лёгкой форме. В России число тяжёлых пациентов, по его словам, осенью не увеличилось.

Ранее врач перечислил запрещенные при коронавирусе продукты.

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