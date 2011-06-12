В Роспотребнадзоре рассказали, на какие фрукты нужно обращать внимание в июне

В первый месяц лета следует обратить внимание на кабачки и баклажаны, лук репчатый и порей, молодой горошек и картофель, морковь, свеклу, огурцы, сладкий перец.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам, на какие овощи, зелень и фрукты стоит обратить внимание в июне. Специалисты рекомендуют выбирать сезонные продукты.

Употребляя свежую зелень, ягоды, фрукты, овощи, мы получаем максимальное количество витаминов, минеральных веществ, антиоксидантов, которые защищают нас от развития различных заболеваний и вредного воздействия окружающей среды. Пресс-служба Управления Роспотребнадзора

Специалисты отмечают, что летом потребность в энергии уменьшается. Поэтому есть хочется меньше. В июне можно снизить калорийность рациона. В первый месяц лета следует обратить внимание на кабачки и баклажаны, лук репчатый и порей, молодой горошек и картофель, морковь, свеклу, огурцы, сладкий перец и помидоры, редис и редьку, сельдерей, спаржу и стручковую фасоль, артишоки.

Из фруктов следует выбирать абрикосы, нектарины и персики. Нельзя забывать о вишне, черешне, землянике, клубнике, смородине, крыжовнике, малине.

В тарелке обязательно должна быть зелень. В июне полезно есть кресс-салат, кочанный и листовой салат, петрушку, базилик, мяту, сельдерей, шпинат и щавель, крапиву.

Ранее мы в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как пережить жару.

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