В Роспотребнадзоре по Петербургу напомнили, почему нельзя купаться в фонтанах

Вода в фонтанах обновляется не очень часто в ходе эксплуатации. При этом она не проходит очистку и обеззараживание.

2 августа в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Традиционно праздник связан с вредной традицией – купанием в фонтане. О том, почему не стоит соблюдать обычай, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

В ведомстве подчеркнули, что фонтаны являются элементами благоустройства города и предназначены для увлажнения воздуха, а также несут эстетическую функцию. Сооружения бывают разной конструкции, как чашей, так и без неё: в любом случае их использование не по назначению несёт угрозу жизни и здоровью. Так, вода в фонтанах обновляется не очень часто в ходе эксплуатации. При этом она не проходит очистку и обеззараживание. Высокая температура способствует активному размножению микроорганизмов в чаше. Таким образом, во время купания в фонтане можно подхватить не только простуду, но и острую кишечную инфекцию, респираторную инфекцию, конъюктивиты, энтеровирусные, ротавирусные инфекции. Наиболее опасен вирусный гепатит А.

Также возможно получение травмы при падении. В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют взрослым и детям соблюдать меры предосторожности и избегать подобных развлечений в фонтанах.

Ранее мы сообщили о том, что спикер ЗакСа Бельский поздравил петербуржцев с Днем ВДВ.

Фото: Piter.TV