В Роспотребнадзоре объяснили резкий скачок заболевших в Петербурге

Рост связан с прибывающими самолетами из-за границы.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что почему в Петербурге произошел резкий скачок заболевших COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.

По данным ведомства одной из причин является нарушение самоизоляции. Также рост связан с прибывающими самолетами с горожанами из стран с неблагоприятной эпидемобстановкой.

Помимо этого, связан с появлением лабораторий в Петербурге и быстрой обработкой анализов, а также в целом увеличением количества тестов сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что Северной столице в отличие от Москвы далеко ещё до пика заболеваемости. В ведомстве заявили, что самая главная цель на ближайшие две-три недели— снизить эпидцепочку.

Ранее мы сообщали о том, что режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может не закончиться.

Фото:pixabay