В Роспотребнадзоре объяснили резкий скачок заболевших в Петербурге

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что почему в Петербурге произошел резкий скачок заболевших COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу.
По данным ведомства одной из причин является нарушение самоизоляции. Также рост связан с прибывающими самолетами с горожанами из стран с неблагоприятной эпидемобстановкой.
Помимо этого, связан с появлением лабораторий в Петербурге и быстрой обработкой анализов, а также в целом увеличением количества тестов
сказано в сообщении.
Специалисты отмечают, что Северной столице в отличие от Москвы далеко ещё до пика заболеваемости. В ведомстве заявили, что самая главная цель на ближайшие две-три недели— снизить эпидцепочку.
Ранее мы сообщали о том, что режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может не закончиться.
Фото:pixabay
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