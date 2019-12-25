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В Роспотребнадзоре объяснили резкий скачок заболевших в Петербурге
Сегодня, 10:13
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IRINA_CHALKINA

В Роспотребнадзоре объяснили резкий скачок заболевших в Петербурге

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Рост связан с прибывающими самолетами из-за границы.

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что почему в Петербурге произошел резкий скачок заболевших COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу. 

По данным ведомства одной из причин является нарушение самоизоляции. Также рост связан с прибывающими самолетами с горожанами из стран с неблагоприятной эпидемобстановкой. 

Помимо этого, связан с появлением лабораторий в Петербурге и быстрой обработкой анализов, а также в целом увеличением количества тестов

сказано в сообщении. 

Специалисты отмечают, что Северной столице  в отличие от Москвы далеко ещё до пика заболеваемости. В ведомстве заявили, что самая главная цель на ближайшие две-три недели— снизить эпидцепочку.

Ранее мы сообщали о том, что режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может не закончиться.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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