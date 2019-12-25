Режим самоизоляции в Петербурге 30 апреля может не закончиться

В настоящий момент Россия находится в фазе нарастания проблемы и не достигла пика.

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге Евгений Шляхто усомнился в том, что режим самоизоляции закончится 30 апреля. Об этом пишет "Фонтанка".

Специалист заявил, что в настоящее время Россия находится в фазе нарастания проблемы. Пандемия коронавируса в нашей стране пока не достигла своего пика, поэтому что-то загадывать сложно. Он отметил, что если всех сейчас отпустить на работу, то ничего хорошего не будет.

Ранее петербургские специалисты спрогнозировали 40 тысяч заболевших коронавирусом при неблагоприятном сценарии. На данный момент в городе развернуты 4 тысячи коек. Через две недели будут готовы 6 тысяч. На третьем этапе предусматривается развитие больничной сети до 12 тысяч коек.

Ранее мы писали, что число жертв коронавируса в Петербурге выросло до семи.

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