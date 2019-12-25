Число жертв коронавируса в Петербурге выросло до семи

Общее число выздоровевших составило 110 человек.

В Петербурге за минувшие сутки умерло еще два человека с коронавирусом. Таким образом, число жертв заболевания в городе на Неве возросло до семи. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Уточняется, что умершими оказались два пожилых человека – 81-летняя женщина и 89-летний мужчина. У пациентов была диагностирована легочно-сердечная недостаточность, которая развилась в результате вирусно-бактериальной пневмонии.

Также в городе на Неве за сутки выздоровели 15 человек, общее число выздоровевших составило 110 человек.

В общей сложности с начала пандемии в России от COVID-19 скончались 232 человека, выздоровело - 2304, заболело – 27938.

Ранее мы писали, что в Петербурге зафиксировали 154 новых случая коронавируса.

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