В Роспотребнадзоре не планируют возвращать коронавирусные ограничения

Возможность введения ограничений не исключается в случае, если увеличится рост госпитализаций и количества тяжелых больных.

В среду, 3 августа, начальник отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева сообщила, что сейчас в Петербурге нет необходимости введения ограничительных мер, связанных с коронавирусом, передает "Интерфакс".

По словам Катаевой, чтобы принимать решение о введении ограничительных мер, недостаточно одного показателя (количества больных). Специалисты будут учитывать большой спектр показателей. В том числе количество стационаров, которые развертывают койки, количество больных, которые будут находиться на ИВЛ. Также будут обращать внимание на уровень коллективного иммунитета. По ее словам, этот показатель не должен опускаться ниже 60 % и потому горожанам следует вакцинироваться.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что в стране могут ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан, если заболеваемость снова поднимется.

Ранее мы писали, что число выявленных случаев COVID-19 в Петербурге за сутки составило 1635.

Фото: Piter.tv