Эксперт назвала срок гибели вируса в организме кровососущих насекомых.

В Роспотребнадзоре назвали срок жизни коронавируса в комарах. Информацией с журналистами "РИА Новостей" поделилась глава научной группы по разработке новых методов диагностирования природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Людмила Карань. Эксперт уточнила, что COVID-19 способен держаться на основных видах комаров до суток.

Результаты продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов Людмила Карань, эпидемиолог

Карань рассказала, что в 2020 году медики провели исследование на распространенных в КНР комарах Aedes aegypti, Aedes albopictus и Culex quinquefasciatus. Известно, что большинство бактерий и вирусов, которые переносят кровососущие, не вызывают респираторных заболеваний у человека. Они не передаются между людьми воздушно-капельным путем. Однако, попав в кровь человека, они размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем организма.

Эпидемиолог заявила, что говорить о пике заболеваемости COVID-19 рано.

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