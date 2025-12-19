На горячей линии раскрыли симптомы, которые должны вызвать беспокойство у туриста после возращения из-за границы.

В Роспотребнадзоре назвали поводы обратиться к врачу после путешествия. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили корреспондентам новостного агентства "ТАСС", что в случае таких симптомов как жидкий стул, лихорадка, тошнота, рвота важно записаться на прием к медицинскому специалисту.

Если состояние здоровья ухудшится по возвращению из-за рубежа, нужно обращаться в медицинскую организацию, сообщив о месте путешествия. Все медицинские рекомендации дают врачи. Если возникло лихорадочное состояние, тошнота, рвота, жидкий стул и так далее, срочно нужно обращаться к врачу для медицинского осмотра и обследования на инфекционные заболевания. источник СМИ на горячей линии

Эксперт добавил, что на текущий момент в разных странах мира фиксируется опасность заражения инфекционными заболеваниями. С полным перечнем государств с неблагополучными статистическими данными по заражениям можно ознакомиться в России на официальном сайте Федеральной службы Роспотребнадзора или на онлайн-ресурсе Федерального центра гигиены и эпидемиологии. Представители горячей линии дополнительно рекомендовали до поездки за границу проконсультироваться в туристической фирме о том, какая эпидемиологическая обстановка там наблюдается, а также получить памятки о правилах безопасности и поведения. В турагентстве должны рассказать клиенту о лекарственных препаратах для профилактики заболевания и возможности организации профилактических прививок.

