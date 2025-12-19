Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться лихорадкой чикунгунья

Россиянам дали рекомендации по поведению после появления симптомов.

При поездках в эндемичные мировые регионы по лихорадке чикунгунья важно пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки и носить закрывающую кожу одежду. Соответствующие рекомендации дали представители пресс-службы Роспотребнадзора гражданам страны. Специалисты добавили, что речь идет о путешествиях в страны Африки, расположенные к югу от пустыни Сахара, а также государствах Центральной и Южной Америки, Юго‑Восточной Азии, Западно‑Тихоокеанского региона, Аравийском полуострове и Индийском субконтиненте.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам, направляющимся в эти районы, защищаться от укусов насекомых: пользоваться репеллентами, устанавливать противомоскитные сетки на окнах и дверях, применять надкроватные пологи и носить одежду, прикрывающую кожу (длинные рукава и брюки). пресс-служба ведомства

В Роспотребнадзоре отметили, что при появлении симптомов лихорадки чикунгунья у человека после возвращения из-за границы следует своевременно обратиться к врачу и сообщить медицинскому сотруднику о поездке.

