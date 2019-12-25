В Роспотребнадзоре назвали новый признак осложнений у пациентов с COVID-19

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый признак поражения сосудов при коронавирусе, об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Исследованиями занимались сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского. Было выяснено, что у заболевших в остром периоде коронавируса может наблюдаться значительное повышение эндотелина-1.
Выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений.
из сообщения Роспотребнадзора
Специалисты уточняют, что люди, у которых был выявлен высокий показатель маркера, стали чувствовать недомогание чуть позже, а повышение уровня эндотелина-1 также было выявлены у лиц, контактировавших с больными COVID-19.
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Фото: Piter.tv
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