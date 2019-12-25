В Роспотребнадзоре назвали новый признак осложнений у пациентов с COVID-19

Специалисты ведомства выявили новый маркер, указывающий на высокую вероятность поражения сосудов.

Специалисты Роспотребнадзора выявили новый признак поражения сосудов при коронавирусе, об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Исследованиями занимались сотрудники Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского. Было выяснено, что у заболевших в остром периоде коронавируса может наблюдаться значительное повышение эндотелина-1.

Выявление нового значимого маркера может способствовать раннему выявлению пациентов, имеющих наиболее высокий риск развития сосудистых осложнений и более раннему применению препаратов, обеспечивающих профилактику этих осложнений. из сообщения Роспотребнадзора

Специалисты уточняют, что люди, у которых был выявлен высокий показатель маркера, стали чувствовать недомогание чуть позже, а повышение уровня эндотелина-1 также было выявлены у лиц, контактировавших с больными COVID-19.

Ранее в Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса.

Фото: Piter.tv