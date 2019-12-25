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В Бразилии обнаружили новый штамм COVID-19
Сегодня, 8:35
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В Бразилии обнаружили новый штамм COVID-19

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Он выявлен в девяти субъектах Сан Паулы.

Ученые Сан Паулы обнаружили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание Globo со ссылкой на вице-президента Бразильского общества вирусологии Жоао Песоа Араужу Жуниора.

По его словам, в настоящее время этот штамм COVID-19 начинает быстро распространяться по территории республики. Его обнаружили уже в девяти субъектах Сан Паулы. Жуниор отметил, вариант коронавируса имеет неизвестное происхождение. 

Впервые его обнаружили в образце из Мокока, муниципалитета в Сан-Паулу, после чего он получил широкое распространение в Порту-Феррейре. 

Жоао Песоа Араужу Жуниор, вице-президент Бразильского общества вирусологии

Специалист отметил, что в настоящее время трудно определить, является ли новый штамм более опасным, чем обычный SARS-CoV-2. Результаты исследований ученых были переданы в глобальную научную инициативу (GISAID).

Ранее мы сообщали, что ученые создали препараты, способные заменить вакцину от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, sars-cov-2, бразилия, коронавирус
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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