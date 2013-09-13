Антонина Плоскирева раскрыла разницу при заражении мужчин и женщин ковидом.

В Роспотребнадзоре назвали наиболее подверженную длинному COVID группу. В интервью "РИА Новостям" заместитель главы по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева объяснила, что чаще всего постковидный синдром фиксируется медиками у женщин. При этом дольше ковидом болеют все же мужчины.

Факторами риска развития постковидного синдрома являются пожилой возраст, женский пол, тяжелое течение инфекции, наличие хронической сопутствующей патологии, а также оксигенотерапия в остром периоде болезни. Антонина Плоскирева, эксперт

Специалист напомнила, что в настоящее время не существует достоверных данных о гендерных различиях протекания коронавирусной инфекции. Отдельные ученые полагают, что мужчины выздоравливают при заражении дольше, чем женщины.

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Фото: Piter.tv