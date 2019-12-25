Роспотребнадзор разрешил медикам не носить противочумные костюмы в "красной зоне"

Ведомство опубликовало новые рекомендации по средствам индивидуальной защиты.

Роспотребнадзор разрешил врачам не надевать противочумные костюмы в "красной зоне". Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, пишет "РИА Новости".

По словам специалиста, когда началась пандемия COVID-19, то никто не видел альтернативу этому средству защиты, поэтому было принято решение его использовать. Проценко отметил, что врачам в костюмах было очень сложно осуществлять свою деятельность, особенно в жару. Кроме того, данный вид СИЗ сложен для утилизации.

Накопленный опыт в нашей стране и во всем мире говорит о том, что можно соблюсти разумный баланс между условиями работы и требованиями эпидемической безопасности, защитить врачей от вируса, не осложняя жизнь. Денис Проценко, главврач больницы в Коммунарке

Из рекомендации Роспотребнадзора следует, теперь врачи в качестве СИЗ могут использовать комбинезон, противочумный халат, а также одноразовый или многоразовый удлиненный хирургический халат. Для защиты органов дыхания можно применять респираторы с разными степенями защиты, лицевые щитки и медицинские маски.

Ранее Проценко оценил необходимость тестирования на антитела привитым от COVID-19.

Фото: Piter.TV