Врач сделает третью прививку от ковида в ноябре.

Главный врач больницы под номером 40 в Коммунарке Денис Проценко оценил необходимость тестирования на антитела привитым от COVID-19. В эфире радиостанции "Комсомольская правда" эксперт объяснил, что необходимости в данной процедуре для вакцинированных нет.

Если ты привился, можешь не переживать. Хотя, конечно, 100% эффективных вакцин нет, 6-8% людей не получают иммунный ответ на вакцинацию. И, кстати, это очень крутой показатель — 92% привитых иммунитет приобретают. Денис Проценко, медик

Эксперт отметил, что не проверял уровень своих антител к коронавирусу. Он напомнил, что каждую осень многие россияне делают себе прививку от гриппа, но при этом никто из них не сдает потом тест на антитела. Сам Проценко уже дважды ставил себе вакцину от ковида: в декабре 2020 года и июне 2021 года. Третью прививку он намерен сделать в ноябре текущего года.

Проценко заявил, что с помощью вакцинации от коронавируса можно победить пандемию.

Видео: YouTube / Комсомольская Правда