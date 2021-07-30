Проценко заявил, что с помощью вакцинации от коронавируса можно победить пандемию

Тяжело болеть стали и молодые люди.

Главврач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время прямого эфира, который организовало российское общество "Знание", заявил, что залогом победы над пандемией является вакцинация от коронавируса.

Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации, – сказал он.

По словам Проценко, сейчас портрет пациента изменился, что также является аргументом в пользу вакцинации молодых людей. Он подчеркнул, что сейчас в 90% случаев у пациентов наблюдается индийский штамм – дельта. Новый штамм вызывает у молодых пациентов тяжелое течение заболевания.

Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие – появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов, – отметил главврач.

По этой причине Проценко призвал всех сделать вакцинироваться от коронавируса.

Видео: Российское общество "Знание"