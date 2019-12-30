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В Роспотребнадзоре назвали опасность фаст-фуда

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Трансжиры, которые встречаются в природе в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении. Но трансжиры, которые созданы искусственно, опасны для здоровья.

Сотрудники Роспотребнадзора посоветовали ограничить потребление переработанных пищевых продуктов и жареных блюд из ресторанов быстрого питания.

Трансжиры, которые встречаются в природе в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении. Но трансжиры, которые созданы искусственно, опасны для здоровья. Они могут повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и являться причиной воспалительного процесса в организме.

Трансжиры содержатся в гамбургерах, картофеле фри, жареной курице и рыбе. Также их можно встретить в  заменителях сливочного масла, в хлебобулочных изделиях, чипсах, сливках для кофе, замороженных готовых блюдах.

В Роспотребнадзоре объяснили, как нужно питаться пожилым людям.

 

Теги: роспотребнадзор, фаст фуд
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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