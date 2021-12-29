В Роспотребнадзоре допустили вероятность лабораторного происхождения "дельтакрона"

Однако в научной среде пока нет единого мнения на этот счет.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявила "РИА Новости", "дельтакрон" пока рано считать отдельным штаммом. Напомним, что обнаружен гибрид дельты и омикрон-штамма был на Кипре. Эксперт считает, что "дельтакрон" мог возникнуть из-за загрязнения образцов в лаборатории.

Хафизов отметил, что единого мнения о возможности происхождения "дельтакрона" в научной среде пока нет. По словам эксперта, данные о свойственных для него 25 мутациях были внесены в базу GISAID. Однако при тщательном изучении это было похоже на взаимное загрязнение образцов-предшественников, то есть омикрона и дельты.

Специалист сказал, что загрязнение может возникнуть при несоблюдении правил работы в лаборатории.

Ранее мы писали, что "омикрон"-штамм коронавируса может стать предвестником окончания острой фазы пандемии.

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